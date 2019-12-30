Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Komutanlardan bilgi alan Soylu, daha sonra askerlerle kahvaltı yaptı ve üs bölgesinde incelemelerde bulundu. Şenyayla’nın uzun yıllar PKK’nın kendi sözlüğünde “kendi alanı” olarak nitelendirdiği yerlerden biri olduğunu belirten Soylu “Özellikle son iki-üç ay içerisinde Şenyayla’da elde ettiğiniz büyük başarı takdire değerdir. Sizi tebrik etmek ve bu milletin size olan bir borcunu eda etmek için buraya geldik. Allah sizden razı olsun” diye konuştu.

Yakın zamanda biten ve Şenyayla’nın göbeğine mıh gibi çakılan üs bölgesinin, terör örgütünün göğsüne saplanan bir kama gibi olduğunu vurgulayan Soylu, Şenyayla’nın terör örgütünden temizlenip huzurun ve kardeşliğin alanı olduğu gibi, aynı şekilde terör örgütünün yıllarca kullandığı alanların tamamında 2020’de de aynı kararlılığı ortaya koyacaklarını aktardı.

“Önümüzdeki yıl inşallah sizin cesur bakışlarınızla, irade ortaya koyan anlayışınızla, bize, millete güç veren adımlarınızla silip süpüreceğiz. Bu derdi, gelecek nesillere bırakmadan terör örgütünü tarihe gömeceğiz.” diyen Soylu, şöyle devam etti: 2020’de terör örgütü PKK’nın adını, cismini, ismini, tarihten bir silin de şu Muş Ovası, şu Şenyayla, tarihimizin bize emanet ettiği Malazgirt tekrar şenlensin, yeni bir tarihe yine ismini kazımış olsun.