Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada yer alan Kanal İstanbul’da uygulanacak patlatmalı kazı tekniğiyle onlarca kilometrelik alanda olumsuz etki oluşturulacağı söylemlerinin gerçeğini yansıtmadığını kaydeden Prof. Dr. Kahriman “Kanal İstanbul’da usulüne uygun yapılacak kontrollü patlatma faaliyetlerinin, su kaynakları başta olmak üzere çevredeki bina ve tesislere herhangi bir hasar verme riski bulunmamaktadır. İstanbul şehir içi, meskûn mahalde 150 kilometre civarında kara yolu/metro tüneli inşaatı bu yöntemle gerçekleştirilmiş ve hâlâ bu metodlarla güvenli şekilde devam etmektedir” dedi. Prof. Dr. Kahriman, günümüzde özellikle kentsel altyapı, metro, tünel ve otoyol inşaatları, madencilik ve boru hatlarında makineli hafriyat faaliyetlerinin hem ekonomik hem de teknik açıdan yetersiz kaldığını ifade ederek bu tür projelerde patlayıcı mühendisliğinin kullanılmasıyla çevreyle ilgili etkinin azaldığını, proje maliyetlerinin düştüğünü ve zamandan tasarruf edildiğini vurguladı.