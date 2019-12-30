Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, son dönemde geliştirdikleri Aksungur’un çok iyi satacak bir ürün olduğunu vurguladı. Aksungur’un 750 kilogram taşıyabildiğini kaydeden Kotil, “Türkiye, 200 kilogram taşıma kapasiteli ‘Anka’larla da çok iş gördü. Aksungur daha da yetenekli. Radar koyabiliyorsunuz, daha büyük kamera koyabiliyorsunuz. Aksungur’u ülkemizdeki kullanıcılara vereceğiz. Yılbaşı veya ocak sonu itibarıyla Türkiye bunu kullanmaya başlayacak” dedi. Aksungur’u öz kaynaklarıyla yaptıklarına dikkati çeken Kotil, devletin böyle bir ürünü finanse etmesinin çok önemli olduğunu, Atak-2, Gökbey ve Milli Muharip Uçak projelerinin bu şekilde sürdüğünü bildirdi.