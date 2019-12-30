Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, önemli açıklamalarda bulundu. Kocaman, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'in FETÖ'den yargılandığı davada beraat almasına ilişkin, "Ekrem Yeter ile ilgili bizim açımızdan o dosya dolu bir dosyaydı. Mahkeme beraat kararı verdi. Karara itiraz ettik ve bozulacağını düşünüyorum" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, "FETÖ ile mücadelede çok iyi noktaya geldiğimizi düşünüyoruz. Bu terör örgütü, o kadar sinsi ve istihbarat örgütü gibi çalışan bir örgüt olduğu için yüzde yüz temizlendiğini söyleyemeyiz. Çok güçlü, etkin bir operasyonel güçlerinin kalmadığını söyleyebiliriz" dedi.

"2019'da 6 bin 906 kişi hakkında soruşturma açıldı"