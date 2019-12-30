Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'nin şehit edilmesiyle ilgili 2 kişinin tutuklandığını bildirildi.
Türk diplomat Köse'nin Erbil'de şehit edilmesi soruşturmasında 2 tutuklama
30.12.2019 - 11:46 | Son Güncelleme: 30.12.2019 - 11:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'nin şehit edilmesiyle ilgili 2 kişinin tutuklandığını bildirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : osman köse,erbil,
671962 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/671962.aspx
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