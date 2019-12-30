DETAYLAR BİRAZDAN...
Yılbaşı öncesi düzenlenen 970 operasyonda bin 559 şüpheli şahıs yakalandı
30.12.2019 - 15:01 | Son Güncelleme: 30.12.2019 - 15:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca tütün mamulleri ve sahte içki ile mücadele çalışmaları kapsamında yılbaşı öncesi 15 günlük süre içerisinde gerçekleştirilen 970 operasyonda bin 559 şüpheli şahıs yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : içişleri bakanlığı,operasyon,
672003 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/672003.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER