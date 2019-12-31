İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak
İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
31.12.2019 - 01:54 | Son Güncelleme: 31.12.2019 - 01:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
Etiketler : ido,ido seferleri,
672111 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/672111.aspx
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