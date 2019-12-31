Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak