Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Çavuşoğlu, önce CHP Genel Merkezi’ne gitti. Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 50 dakika süren görüşmenin ardından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu “Sayın Kılıçdaroğlu’nun bugün bizi kabul etmesi üzerine kendilerine Meclis’e gönderdiğimiz tezkere hakkında ve Libya’daki son durum halkında bilgi verdik. Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ve diğer mutabakat zaptı konusunda da bilgiler arz ettik” dedi.

MHP’nin ziyaret edilip edilmeyeceği konusuyla ilgili de konuşan Çavuşoğlu “Sayın Bahçeli, mesaj gönderdi. ‘Bizim zaten tutumumuz belli biz tezkereyi destekliyoruz. Bize gelerek vakit kaybetmelerine gerek yok diğer partileri bilgilendirsin’ demişler” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu’nun ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan CHP’li Ünal Çeviköz, Meclise gelecek Libya’ya asker gönderme tezkeresine olumsuz baktıklarını kaydetti. Çavuşoğlu, CHP’nin ardından Akşener’i ziyaret ederek Libya tezkeresi konusunda bilgilendirdi. İYİ Parti daha önce yaptığı bir açıklamada Libya’ya asker gönderme konusuna negatif baktıklarını açıklamıştı.

MECLİS’E SUNULDU

Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Erdoğan imzalı 2 sayfalık tezkerede Libya’daki gelişmelerin Türkiye dahil tüm bölge için tehdit olduğuna yer verildi. Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin Türkiye’den destek talebinde bulunduğu hatırlatılan açıklamada, anayasanın 92. maddesine göre Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının bir yıl süreyle asker bulundurulmasına izin verilmesi talep ediliyor. Tezkerede şu ifadeler dikkat çekti: Sözde Libya Ulusal Ordusuna bağlı unsurlar, Libya’da faaliyet gösteren Türk şirketleri, Libya’da ikamet eden Türk vatandaşları ile Akdeniz’de seyreden Türk bandıralı gemiler gibi Türk çıkarlarının hedef alınacağı yönünde açıklamalarda bulunmaktadır. Sözde Libya Ulusal Ordusunun saldırılarının durdurulmaması ve çatışmalara yoğun bir iç savaşa dönüşmesi hâlinde Türkiye’nin gerek Akdeniz havzasındaki gerek Kuzey Afrika’daki çıkarları da olumsuz yönde etkilenecektir.