Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Bahçeli:"Kandil ve Pensilvanya’ya diyalog kanalı açıp kader ortaklığı yapanların Türkiye’nin gelişmesine ve egemenlik haklarına destek verecek projelere tepki göstermesi beyhude bir çırpınıştır."

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