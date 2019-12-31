MHP Genel Başkanı Bahçeli:"Kandil ve Pensilvanya’ya diyalog kanalı açıp kader ortaklığı yapanların Türkiye’nin gelişmesine ve egemenlik haklarına destek verecek projelere tepki göstermesi beyhude bir çırpınıştır."
Ayrıntılar geliyor...
BAŞA DÖN
MHP Genel Başkanı Bahçeli:"Kandil ve Pensilvanya’ya diyalog kanalı açıp kader ortaklığı yapanların Türkiye’nin gelişmesine ve egemenlik haklarına destek verecek projelere tepki göstermesi beyhude bir çırpınıştır."
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: İHA
Etiketler : Devlet Bahçeli,