İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 2019 yılında İslami ve insani hizmet çalışmaları yaptığı 35 ülkede cami, mescit, medrese ve su kuyusu açarak, acil yardım, ramazan ve kurban organizasyonu gerçekleştirdi. "Muhabbetle birlikte insanlığa hizmete" sloganıyla faaliyetlerine istikrarlı bir şekilde devam eden İDDEF, hayırseverlerin bağışlarıyla dünyanın dört bir yanındaki yoksul ve mazlum kimselere eğitim ve yardım desteği sağladı.

Nihai amacı İslam dünyasına eğitim hizmeti olan İDDEF’ten 2019 faaliyetleriyle ilgili yapılan açıklamada, Türkiye’den tüm dünyaya kurulan ilim ve hayır köprüsüyle yardıma muhtaç insanlara ulaşıldığı ifade edildi. Açıklamada, “İDDEF olarak, kıymetli bağışçılarımızın destekleriyle her yıl daha fazla insana ulaşma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özveri, güven, sürdürülebilirlik ve kalıcılığı hedefleyerek dünyanın dört bir yanında eğitime ulaşamamış, insani yardıma muhtaç kimselere dokunuyoruz. Hayırseverlerin bağışladığı emanetleri her yıl olduğu gibi bu yıl da gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak milyonlarca insanın yüzünü güldürdük ve hayır duasını aldık. Nihai hedefimiz olan İslami eğitim çalışmalarıyla birlikte dünyanın dört bir yanında eğitime ulaşamayan çocuk ve gençlerimizi eğitimle buluşturduk. 31 ülkedeki 63 medresemizde ilim ve hafızlık dersi alan 6 bin talebemize eğitim vermeye devam ediyoruz. Acil yardım çalışmalarımızla savaş ve afet mağduru kardeşlerimizin yaralarını sarıyoruz. Tüm hayırsever bağışçılarımıza gönülden teşekkür ederiz." denildi.

İDDEF’in 2019 yılında gerçekleştirdiği çalışmalar şöyle açıklandı;

Eğitim seferberliği

"İslam dünyasının en büyük sorununun eğitim olduğunu bilerek iki ana çalışma modeli üzerine kurduğumuz medrese eğitimi ve tebliğ çalışmalarıyla ilim halkalarını her geçen gün büyütmeye devam ediyoruz. Her yüreğe dokunarak İslam kardeşliğini pekiştirmek ve özellikle ekonomik, sosyal ve siyasi problemler nedeniyle eğitime ulaşamayan her Müslüman’ın İslam’ı en iyi şekilde öğrenmesini hedefliyoruz. Dünyanın dört bir yanında başlattığımız eğitim seferberliği kapsamında 2019 faaliyetlerimizi 31 ülkede, 63 medrese ve 17 mescitte, 6 bin talebe ve 197 hoca ile sürdürdük. 2009-2019 yılları arası 1355 talebe icazet alıp mezuniyet belgesi alırken, 470 talebe ise hafız olarak mezun oldu. Ayrıca talebelerin yoksul durumdaki ailelerine de ramazan, kurban ve yıl içindeki çeşitli zaman aralıklarında insani yardımlar yapıldı.

Kalıcı eser

Sürdürülebilirlik ve kalıcılık kapsamında mazlum coğrafyalara yeni adımlar atarak çalışma ilke ve hizmetlerimiz kapsamında yeni medrese ve mescitler inşa ediyoruz. İlim tahsil eden talebelerin temiz, rahat ve güvenli bir ortamda İslami ilimler ve hafızlık okuması için hayırseverlerin bağışlarıyla 2019 yılında kalıcı eser olarak 2 cami, 2 medrese ve 3 mescit inşa edildi. Ayrıca 'tadilat' projesi kapsamında bazı kırsal yerleşim yerlerindeki hasarlı durumdaki mescitler onarılarak yeniden ibadete uygun hale getirildi. Hayırseverlerin sadaka-i cariye hükmündeki kalıcı eserlere inşa ve tadilat için verdiği destekle binlerce kişi istifade imkânı buluyor. Cami, medrese ve mescitlerden talebe ve bölge halkı faydalanıyor.

Acil yardım

2019’da son 10 yılın en büyük sel felaketini yaşayan Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya’daki mağdur kimseler için ‘Kamboçya’ya Acil Yardım’ kampanyası kapsamında 1000 aileye kumanya ulaştırıldı. İç savaş ile birlikte dünyanın en büyük insani krizini yaşayan Yemen için acil yardım seferberliği bu yılda artarak devam etti. Yemen’de 7850 aileye kumanya ve battaniye yardımı sağlandı. Kurban bayramı organizasyonu hariç hayırseverlerin adak, akika, şükür, sadaka, nafile ve ruhuna bağışladığı 887 küçükbaş kurban mazlum kimselere ulaştırıldı. İç savaş ve terör unsurlarının saldırıları ile büyük bir yıkıma maruz kalan Suriye’de savaş mağduru kimseler için un, ekmek, battaniye, bebek maması, kışlık kıyafet ile sıvı yağ, pirinç ve undan oluşan kumanya yardımları dağıtıldı. Afrin’de yetim çocuklara yönelik şenlik düzenlendi ve hediyeler verildi. Kuzey Suriye’de 873 aileye ekmek, 287 aileye elbise, 100 aileye kumanya, 73 aileye lahmacun olmak üzere toplamda 1333 muhtaç ailenin yaraları sarıldı. Zulüm ve yoksulluk içindeki Gazze’deki 600 Filistinli muhtaç aileye kumanya ve zekat yardımı yapıldı. İran’daki sel felaketiyle büyük yara alan Bender Türkmen’i 1000 aileye hayırseverlerin kumanya yardımları ulaştırıldı.

Su kuyusu

"Damlaya Damlaya Umut Olur" kampanyası kapsamında 2019 yılı içerisinde Asya’da 548, Afrika’da 154 olmak üzere 702 adet su kuyusu açıldı. Açılan su kuyularından 300 bine yakın kişi temiz ve tatlı içme suyu ihtiyacını gidererek faydalandı. Şu ana kadar açılan su kuyusu sayısı 2111’i bulurken, 1 milyona yakın kişi istifade etmeye devam ediyor. Su kuyusu açma faaliyeti için hazırlanan su fonu modülü ile su kuyularının hangi ülkede ve hangi tiple açıldığı bağışçıya gösterilerek su kuyuları daha şeffaf ve hızlı tamamlanıyor. Susuzluğun önlenerek, temiz suya kavuşmada önemli bir etken olan su kuyuları ile bölgelerde gönüller fethediliyor ve bölge halkı ile bağışçılar arasında gönül bağı kuruluyor.

Ramazan yardım faaliyetleri

‘Sofrada Tuzun Olsun’ sloganıyla gerçekleştirilen 2019 Ramazan yardım çalışmaları kapsamında hayırseverlerin desteğiyle 33 ülke 106 bölgede 450 bin kişi için iftar sofrası kuruldu. Gerçek ihtiyaç sahibi 32 bin aileye kumanya, 10 bin çocuğa ise bayramlık dağıtıldı. 35 bin zekat yoksul, talebe ve yetime bağışçıların emaneti olan zekat ve fitreler tek tek teslim edildi. Suriye, Yemen ve Gazze gibi acil yardım bölgelerinde ise 56 bin kişiye zekat, fitre, gıda kolisi ve sıcak yemek dağıtılarak, iftar verildi. 2019 yılında ilk kez faaliyete geçirilen uygulamayla Afrika’nın çeşitli bölgelerindeki 700 muhtaç aileye mobil iftar araçlarıyla Ramazan ayı boyunca sıcak yemek ulaştırıldı. Asya ve Afrika’da sadece Ramazan ayında 142 yeni su kuyusu açıldı.

Kurban organizasyonu

Tüm yıl süren adak, akika, şükür ve ruhuna kurbanlarını gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın yanında Kurban Bayramı’nda da vekâletle kurban kesim organizasyonu kapsamında kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. "Paylaş Kurbanını Kardeşinle" sloganıyla düzenlenen 2019 Kurban Bayramı organizasyonunda Afrika, Asya ve Balkanlar’daki 33 ülke 253 bölgede 52 bin 265 hisse kurban kesilerek 2,3 milyon yoksul kimsenin hanesine kurban bereketi taşındı. Bağışçılardan alınan emanetler güven ortamı ve şeffaflık içinde hiçbir aracı kurum olmadan hassasiyet içinde kesilip, pay edilerek ilk elden yoksullara dağıtıldı. Şeffaflık ilkesi gereği kurban eti dağıtılan 210 bin ailenin yerleşim yeri ve rakamlarının yer aldığı rapor iddef.org web sitesinde yayınlandı. Bağışçılar yine web sitesi üzerinden kurbanlarının durumunu sorgulayarak hangi ülkede kesildiğini öğrenebildiği gibi, İDDEF ekipleri tarafından bölgelerde kayıt altına alınan kesim videoları bağışçılara ulaştırıldı."