Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Duygulu anların yaşandığı ziyaret sırasında konuşan Emine Erdoğan “Anne yüreğinin gücünün terörü de silahı da zulmü de yeneceğine tüm kalbimle inanıyorum. Sizin burada yaptığınız devrimdir. Asıl devrimi siz yapıyorsunuz. Anneler bu sorunu bitirecek.” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Erdoğan’a kaçırılan çocuklarının fotoğrafını gösteren anneler, evlatlarına duydukları özlemi anlattı. Erdoğan, tek tek sarıldığı anneleri teselli etti, onlara desteklerini iletti.



Uğruna oturma eylemi yaptıkları evlatlarına, aldıkları müjdeli haberle kavuşan Diyarbakır annelerinden Hüsniye Kaya ve Hatice Ceylan da mutluluklarını Emine Erdoğan ile paylaştı.

İKİ AİLE DAHA KATILDI

HDP önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin sayısı, 120’nci gününde 63’e yükseldi. Kızı Zübeyde Koç’un yedi sene evvel teyzesi ve dayısı tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Esmer Koç “Benim kızımı kardeşlerim kaçırdı, onu almadan buradan gitmem” dedi. 17 yaşında dağa kaçırılan torunu Halil İbrahim Kadran için eyleme katılan Halime Kadran da “Torunum yetimdir, kardeşleri üzülüyor. Kim ne derse desin; ateş düştüğü yeri yakar” diye konuştu.