Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öncesinde açıklama yapan İmamoğlu, hazırlanan plandan haberlerinin olmadığını söyledi. Toplu ulaşım araçlarındaki bilgilendirme ekranlarından “Kanal İstanbul demek bu milleti sevmemek demek” şeklinde yayınlar yapılmasına yönelik tepki ve eleştirilerin sorulmasına üzerine de İmamoğlu “Metrolardaki yayınlara devam edeceğiz. Daha da çoğalacak. Ben belediye başkanıyım, toplumu bilgilendiriyorum, bilgi alma hakkına saygı duyarak onların bilgi almasını sağlıyorum” diye konuştu. İmamoğlu, daha sonra evrak kayıt bölümüne giderek itiraz dilekçesini verdi.