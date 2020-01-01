İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin doğum gününü tebrik etti ve yeni yılın hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli görüştü
01.01.2020 - 18:12 | Son Güncelleme: 01.01.2020 - 18:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.
Etiketler : cumhurbaşkanı erdoğan,telefon,devlet bahçeli,
672414 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/672414.aspx
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