Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin doğum gününü tebrik etti ve yeni yılın hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.