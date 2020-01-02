Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA - 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kumpas hâkim ve savcıları meslekten ihraç edilirken, haklarında ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma’ başta olmak üzere ‘görevi kötüye kullanma’, ‘suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘devlet güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme’ suçlarından dava açılmıştı. Kumpas hâkim ve savcılarının bazıları ceza alırken, bazılarının ise yargılamalarına devam ediliyor. FETÖ’nün ilk kumpası olan Şemdinli iddianamesini hazırlayan eski savcı Ferhat Sarıkaya ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 10 yıl hapisle cezalandırıldı. Hain örgütün en büyük kumpaslarından olan Ergenekon davasının ilk iddianamesini hazırlayan eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ercan Şafak 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan eski savcı Osman Şanal ise 11 yıl 3 ay hapse mahkûm edildi. Sert tarzıyla Ergenekon davalarının simgesi olan kapatılan özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza eski Mahkeme başkanı Hasan Hüseyin Özese 10 yıl hapis, davanın savcılarından Mehmet Ali Pekgüzel ise 7,5 yıl hapis cezası mahkûm oldu.



Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesinde “Balyoz Planı” davasının soruşturma ve kovuşturması sırasında görev yapan aralarında İstanbul 10’ncu Ağır Ceza Mahkemesi eski Başkanı Ömer Diken, üyeler Ali Efendi Peksak ve Murat Üründü’nün de bulunduğu eski 50 hâkim ve savcının FETÖ üyeliğinden yargılamaları devam ediyor. Ömer Diken’e 13 yıl ,4 ay, FETÖ içerisinde ‘abi’ konumunda bulunan davanın savcılarından Hüseyin Kaplan’a, 15 yıl, Savaş Kırbaş’a 10 yıl hapis verildi.

Askeri Casusluk soruşturması sırasında eski İzmir Cumhuriyet Başsavcısı olan Durdu Kavak örgüt üyeliğinden 6 yıl, üç ay hapis cezası aldı. Yargıtay 5’inci Ceza Dairesinde ABD’den gelen bir mail üzerine Askeri casusluk soruşturmasını başlatan eski savcı Zafer Kılınç ve Ali Çelik, Hüseyin Alaybay, Mehmet Sedat Erbaş ve Mustafa Kayın ile eski hâkimler Atilla Rahman, Serdar Ergül, İsmail Kurt, Cahit Kargılı, Dilek Öztürk ve Mehmet Ayan’ın yargılaması sürüyor. Kozmik Odayı aratan eski savcı Mustafa Bilgili, FETÖ üyeliği, devlet güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme suçlarından 17 yıl, bir ay hapisle cezalandırıldı. Öte yandan Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas soruşturmalarının baş aktörleri olan dönemin özel yetkili savcılardan Zekeriya Öz, Celâl Kara, Muammer Akkaş ve Cihan Kansız firari konumda.