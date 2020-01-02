Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dört sene evvel kaçırılan oğlu Fatih için oturma eylemi yapan anne Sevdet Demir, çocukları gelene kadar eyleme devam edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

Bugün oğlum yanımızda olsaydı, huzurumuz yerinde olacaktı. Yeni yılı kutlardık, birlikte yemek hazırlardık, oturur sohbet ederdik.

Beş sene evvel dağa kaçırılan oğlu Tuncay için oturma eylemi yapan baba Şevket Bingöl de evlatları için yılbaşında da yeni yılda da nöbete devam ettiklerini kaydetti.. Oğlu Tuncay’ın kokusunu, sesini özlediğini dile getiren Bingöl, polis veya asker olmak isteyen oğlunun hayallerinin de yarım kaldığını kaydetti. Bingöl, “2020’ye oğluma sarılarak girmek istiyordum. Bütün çocuklarımla bir arada olmak en büyük arzumdu” ifadelerini kullandı.