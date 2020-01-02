Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar ve TSK Komuta Kademesi, yeni yıla kara, deniz ve hava birliklerine düzenledikleri sürpriz ziyaretlerle girdi. Akar, Suriye’nin sıfır noktasında “karacılar”, Diyarbakır’da “havacılar” ve Trabzon’da “denizcilerle” bir araya geldi. Akar ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmetçiğe hitap etti

Erdoğan, 2020 yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak “Özellikle Barış Pınarı Harekâtı ile Doğu Akdeniz’de Türkiye-Libya arasındaki anlaşma ile attığımız adımlarda gösterdiğiniz duruş sebebiyle de sizleri şahsım, milletim adına kutluyor, tebrik ediyorum. Sizin duruşunuz, özellikle denizlerdeki bu duruşunuz dosta güven, düşmana korku veriyor. Bundan dolayı ayrıca sizleri kutluyorum” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın sözlerine Mehmetçik “Sağ ol” diyerek karşılık verdi.

Öte yandan Millî Savunma Bakanı Akar, kara, deniz ve hava birliklerindeki konuşmalarında, Mehmetçiğin bugüne kadar büyük başarılar kazandığını, ülkenin birlik, beraberliği ve güvenliği için önemli fedakârlıklar yaptığını vurguladı. Akar “Bizim için asil milletimizin egemenliği, bağımsızlığı, güvenliği çok önemli. Bunun için de etkin, caydırıcı, saygın Silahlı Kuvvetleri olarak gece-gündüz demeden elimizden gelen gayreti en yüksek düzeyde göstererek verilen görevleri bugüne kadar başardık, başarmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



SALDIRIYA GÖZ YUMAMAYIZ

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtları ile temizlenen bölgelerde hayatın normale döndüğüne dikkati çeken Akar “Orada huzurun, barışın, istikrarın idamesi için elimizden gelen her türlü katkıyı vermeye çalışıyoruz” dedi. Libya ile imzalanan mutabakata da değinen Akar “Yüzyıllardır beraber yaşadığımız Libyalıların mağduriyetine, onlara yönelik saldırılara göz yummamız mümkün değil” diye konuştu. Mutabakatların uluslararası meşruiyeti olan Ulusal Mutabakat Hükûmeti ile imzalandığını vurgulayan Akar, Libya tezkeresine ilişkin ise “Bize verilen görev neyse bunu da inşallah sonuna kadar yapmak durumundayız. Verilecek her türlü göreve hazır olduğumuzu herkesin bilmesini istiyoruz” dedi. TSK’nin uluslararası barışa da sağladığı katkıya dikkati çeken Akar “Şu anda 2 bin 500 civarında TSK personeli üç kıta, 21 bölgede uluslararası ittifaklara uygun şekilde yapılması gereken görevleri başarıyla yapıyor” diye konuştu. Akar’ın davetlisi olarak ziyaretlere eşlik eden ünlü sanatçı Esat Kabaklı da Mehmetçik ile bir araya geldi.



Kıbrıs millî meselemiz

Türk Silahlı Kuvvetlerinin milletinin egemenlik ve güvenliğine yönelik faaliyetlerinin yanı sıra Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta da sorumluluklarının olduğunu belirten Bakan Akar şunları söyledi: Biz uluslararası hukuka saygılıyız, iyi komşuluk ilişkilerinden yanayız. Bölgedeki mevcut zenginliklerin hakça bölüşülmesini istiyoruz. Kıbrıs bizim millî bir meselemizdir. Geri adım atmamız söz konusu değil. Ülkemizin, milletimizin ve Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar savunacağız. Bu konuda yapılması gereken ne varsa yaptık, yapmaya devam edeceğiz.