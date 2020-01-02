Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Ocak-Kasım 2019 döneminde 104 milyar liralık yatırıma 'tamamlama vizesi' verdik, 157 bin 374 istihdam oluştu."
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: 2019'da 104 milyar liralık yatırıma 'tamamlama vizesi' verdik
02.01.2020 - 10:45 | Son Güncelleme: 02.01.2020 - 10:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Ocak-Kasım 2019 döneminde 104 milyar liralık yatırıma 'tamamlama vizesi' verdik, 157 bin 374 istihdam oluştu."
Kaynak: AA
Etiketler : Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank,
672536 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/672536.aspx
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