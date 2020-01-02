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Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'la ilgili yürütülen soruşturmada 7 şüpheli gözaltına alındı
02.01.2020 - 11:54 | Son Güncelleme: 02.01.2020 - 13:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn'la ilgili yürütülen soruşturmada 7 şüphelinin Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn,
672550 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/672550.aspx
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