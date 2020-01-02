TBMM Genel Kurulu’nda oylanan, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi. Tezkere 184 ret oyuna karşın 325 kabul oyu ile Meclis'ten geçti.
Libya tezkeresi onaylandı
02.01.2020 - 17:38 | Son Güncelleme: 02.01.2020 - 17:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Libya'ya asker desteği içeren tezkere TBMM'den geçti. Libya tezkeresine 184 ret, 325 kabul oyu verildi.
Etiketler : libya tezkeresi,
672602 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/672602.aspx
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