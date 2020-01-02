Japonya’dan yasadışı yollarla Atatürk Havalimanı'na gelen Nissan eski CEO'su Carlos Ghosn'un, Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçmasına imkan sağlamak iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, özel bir hava yolu şirketinde görevli pilotlar N.P., Ö.B.B., S.K., B.K.S. ile şirket yöneticisi O.K. ve yer hizmetleri şirketinde çalışan F.K. ve İ.M.H. adlı 7 şüpheli hakkında 24 saatlik ek gözaltı süresi verildi.
Ghosn’un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 7 Türk hakkında ek gözaltı süresi verildi
02.01.2020 - 19:39 | Son Güncelleme: 02.01.2020 - 19:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nissan eski CEO’su Carlos Ghosn’un Türkiye üzerinden Lübnan’a kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 7 kişi hakkında 24 saatlik ek gözaltı süresi verildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ghosn,karar,türk halk,
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