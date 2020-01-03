Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu noktada çarşı ve mahalle bekçiliğinin çok olumlu sonuçlar ürettiğine değinen Soylu “Hâlen alım süreci devam eden 8 bin 242 bekçimizin göreve başlamasıyla 30 bin sayısına ulaşmış olacağız. 26 binden 78 bin 500’e çıkarttığımız kamera sayısı, yüzde 128 arttırdığımız plaka tanıma sistemi sayısı, önleyici güvenlik, alan kontrolü ve yüksek kapasite üçgeninde kurguladığımız bu anlayışımızın bir başka tezahürüdür” ifadesini kullandı.

Atılan tüm bu adımların olumlu sonuçlar verdiğini ve trend halini aldığını ifade eden Soylu, şöyle konuştu: Bugün ülkemizde son iki yılda tüm hırsızlık olayları yüzde 30,8 azaldı. Kişi başına evden hırsızlık rakamı Almanya’da 117,8, Fransa’da 348,9 iken Türkiye’de 89,9 olarak gerçekleşti.

Bakan Soylu, yaptıkları tespitlere ilişkin bilgi vererek “İstanbul’un güvenliği bugün Tel Abyad’dan, Resülayn’dan başlamaktadır. İstanbul’un güvenliği Suruç’tan, Nizip’ten ve Hatay sınırından başlamaktadır. Bu ortaya çıkan toplu yaklaşım ülkemizi çok daha önemli ve anlamlı bir güvenlik yaklaşımına doğru itmektedir” diye konuştu.

Yeni güvenlik konseptinin tehdidi kaynağında yok etme olduğunu vurgulayan Soylu “Batı, teröre karşı savunmayı şehirlerinde kurgularken ve ‘en az can kaybına razıyken, biz bugün saldırının düşünüldüğü yerleri hedefliyoruz, olayın oluşmasını engelliyoruz” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Hatay’da gazetecilere açıklamalarda bulunan Soylu, “İdlib’deki çatışmalar sebebiyle güney sınırımızda 250 bin kişilik bir sivil hareketlilik söz konusu. Biz bunu önceden öngörmüştük, gerekli tedbirleri almıştık” dedi.