Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski Nissan CEO’su Carlos Ghosn’un “görevini kötüye kullanma” suçlamasıyla ev hapsinde tutulduğu Japonya’nın Osaka şehrinden kontrbas taşıma çantasının içinde Atatürk Havalimanı’na gelerek buradan Lübnan’ın başkenti Beyrut’a kaçtığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Ghosn’un kaçmasına yardım ettikleri iddiasıyla özel bir hava yolu şirketine ait uçaktaki dört pilot (N.P, Ö.B.B, S.K, B.K.S), şirket yöneticisi O.K ve yer hizmetleri şirketinde çalışan F.K, ile İ.M.H. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 kişi hakkında 24 saatlik ek gözaltı süresi verildi. Soruşturma kapsamında 29-30 Aralık’ta, Japonya’nın Osaka şehrinden Atatürk Havalimanı’na, buradan da Lübnan’ın başkenti Beyrut’a özel jetlerle icra edilen iki uçuş inceleniyor. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ‘CEO Carlos Ghosn’un, ‘İstanbul’dan Beyrut’a götüren özel jetin Rıza Zarrab’a ait ve TMSF’nin kayyumluğunda olduğu’ iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamada “Özel jetin TMSF ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır” denildi. Bu arada Ghosn’un Tokyo’daki evine baskın düzenlendi. Lübnan asıllı Ghosn, salı günü yaptığı açıklamada, Japonya’da yargı sisteminin adil olmadığına inandığı için kaçtığını ifade etmişti. Ghosn, 2011’den itibaren beş yıl boyunca maaşını yaklaşık 254 milyon lira düşük göstermekle suçlanıyor.