Alınan bilgiye göre, Behiçbey istasyonunda boş olduğu öğrenilen bir trenin vagonu raydan çıktı. Can kaybının yaşanmadığı kazada vagonu raya tekrar yerleştirmek için çalışma başlatıldı.
Ankara Behiçbey İstasyonunda tren raydan çıktı
03.01.2020 - 08:48 | Son Güncelleme: 03.01.2020 - 09:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika haberine göre; Ankara Behiçbey'de bir tren raydan çıktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : ankara,tren kazası,behiçbey kaza,
672716 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/672716.aspx
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