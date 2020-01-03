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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan Kuzey Kore açıklaması
03.01.2020 - 12:09 | Son Güncelleme: 03.01.2020 - 12:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy:"Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) tarafından nükleer ve kıtalararası balistik füze (ICBM) denemelerine yönelik moratoryumun sonlandırılacağına ilişkin yapılan açıklamaları endişeyle karşılıyoruz."
Etiketler : kuzey kore,
672763 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/672763.aspx
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