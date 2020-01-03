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Terör örgütlerine yönelik toplam 141 bin 206 operasyon yapıldı
03.01.2020 - 13:54 | Son Güncelleme: 03.01.2020 - 13:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: ”İç güvenlik operasyonları çerçevesinde kırsalda 563’ü büyük ve orta çaplı toplam 117 bin, şehirlerde ise tüm terör örgütlerine yönelik 24 bin 169 olmak üzere toplam 141 bin 206 operasyon yapılmıştır.”
Kaynak: İHA
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,
672794 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/672794.aspx
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