Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazeteci Ahmet Altan, bir internet sitesinde 27 Haziran 2016 tarihinde yayınlanan yazısından dolayı ''terör örgütü propagandası yapmak'' ve ''Cumhurbaşkanına alenen hakaret'' suçlarından yargılandığı davada iki ayrı suçtan toplamda 5 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince 28 Şubat 2018 tarihinde verilen karar, İstinaf Mahkemesine taşınmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, dosya üzerindeki incelemesini tamamladı.

"Karar, usul ve esasa uygun"

3. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığını, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu ve eylemin doğru olarak nitelendirildiğini belirterek, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi. Bu kararla birlikte Ahmet Altan hakkında verilen hapis cezası onanmış oldu. Oy birliğiyle alınan karara tarafların itiraz hakkı bulunuyor.