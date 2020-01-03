Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, M.D. isimli şahsın Çorum'da olduğu bilgisine ulaştı. Burada gözaltına alınan şahıs, soruşturmanın sürdüğü Çankırı'ya getirildi. Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, serbest bırakıldı.
DEAŞ'tan gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı
03.01.2020 - 19:58 | Son Güncelleme: 03.01.2020 - 20:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.
Etiketler : Çankırı,
672871 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/672871.aspx
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