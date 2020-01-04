Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplantının ardından açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin bölgesel gelişmeler karşısındaki yapıcı tutumunu sürdürmesi gerektiğini, barış ve istikrarın teminine yönelik etkin adımların atılmaya devam edilmesini ve diplomasinin tüm imkanlarının sonuna kadar kullanılması gerektiğini özellikle vurguladı” dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, tarafları gerginliği artıracak adımlardan kaçınmaya davet ederken, Dışişleri de itidal çağrısı yaptı.

IRAK’A SEYAHAT UYARISI

Bu arada Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarını zorunlu olmadıkça Irak’a seyahat etmemeleri konusunda uyardı. Uyarıda, halihazırda Irak’taki Türk vatandaşlarından, bakanlıkça yapılabilecek uyarıları yakından takip etmeleri, kalabalık yerlerde bulunmaktan kaçınmaları ve kişisel güvenlikleri konusunda müteyakkız olmaları istendi.