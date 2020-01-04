Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2019 Kasım ayının ilk haftasında Sincar Hanesor’da düzenlenen nokta operasyonuyla etkisiz hâle getirilen teröristin, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın dayısının oğlu, “kırmızı” kategoride aranan 1968 doğumlu Metin Arslan olduğu öğrenildi. Terör örgütüne 1994’de katılan Arslan’ın, 2004-2007 döneminde “Abbas” kod adlı Duran Kalkan’a bağlı olarak faaliyet gösterdiği, 2007’de Irak’ın kuzeyindeki Gare Kampı genel sorumluluğuna getirildiği ve Türkiye’ye yönelik birçok eylem emri verdiği belirtildi. Arslan’ın, 2012’de YPG Dış İstihbarat Sorumlusu, 2015’te YPG’nin Suriye’nin kuzeyindeki Karaçok Dağı’ndaki karargâhının sözde komutanlığını yapmaya başladığı ve Türkiye’nin Karaçok’a 2017’de düzenlediği hava harekâtında yaralandığı öğrenildi.

Eylemden etkilenen terörist teslim oldu

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eyleminden etkilenerek örgütten kaçan PKK’lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Üç yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan terörist S.B, Batman’da ailesiyle buluşturuldu.