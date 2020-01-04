Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yılki hac fiyatları belli oldu. Hac Umre ve Seyahat Acentaları Derneği (HURSAD) Başkanı Diyaeddin Şahin, en ucuz hac programın 26 bin lira olacağını aktardı. Geçen seneki fiyatın 24 bin 500 TL civarında olduğunu belirten Şahin, yaklaşık bin 500 liralık zammı artan maliyetlere bağladı. Şahin “Suudi Arabistan tarafından geçen yıldan bu yana ek vergiler getirildi. Zamlar sebebiyle fiyat zorunlu olarak yükseldi” dedi. Şahin, Türkiye’de hacca gitmek için başvuran kişi sayısının 2 milyon 300 bine yaklaştığını söyledi. Yıllardan beri bekleyen bu kişilerden sadece 83 bin 430’unun önümüzdeki dönemde hacca gidebileceğini ifade etti. HURSAD Başkanı, umre konusunda da uyarılarda bulundu. Diyaeddin Şahin “Acenteler arasında serbest rekabet var. Fiyatı çok ucuz olan umre paketlerini almayın. Bu konuda dikkatli olun. Defalarca uyardık. Çünkü bu işin belli bir maliyeti var. Bunun altına inemezsiniz. Bin 50 dolardan (Yaklaşık 6 bin 300 TL) aşağı olan programlardan uzak durun” diye konuştu. 1 Ocak itibarıyla vize fiyatlarında 51 dolarlık (305 TL) bir artış daha olduğunu kaydeden Şahin, sözlerini şöyle tamamladı: Sağlık ve seyahat sigortası zorunluluğu da getirildi. Bu, direkt umre fiyatlarına 51 dolar ek zam olarak yansıyacak.