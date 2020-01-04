Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhlas Koleji Bahçelievler Kampüsündeki programa Bahçelievler Belediyesi Başkan Yardımcısı Helin Görgül, İhlas Koleji yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan öğrencilerden Ömer Faruk Meral, dünyanın en önemli kültür merkezlerinden biri olan İstanbul’un sayısız tarihî esere ev sahipliği yaptığını ifade ederek, “Baktığımızda bu eserlerin çoğu birkaç ilçede toplanmış. Peki geri kalan ilçelerde hiç mi tarihî eser yok? Biz de bu sorudan yola çıkarak Bahçelievler’in tarihini araştırdık” dedi.