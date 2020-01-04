İhlas Koleji Bahçelievler Kampüsündeki programa Bahçelievler Belediyesi Başkan Yardımcısı Helin Görgül, İhlas Koleji yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan öğrencilerden Ömer Faruk Meral, dünyanın en önemli kültür merkezlerinden biri olan İstanbul’un sayısız tarihî esere ev sahipliği yaptığını ifade ederek, “Baktığımızda bu eserlerin çoğu birkaç ilçede toplanmış. Peki geri kalan ilçelerde hiç mi tarihî eser yok? Biz de bu sorudan yola çıkarak Bahçelievler’in tarihini araştırdık” dedi.
İhlas Kolejinde Bahçelievler’in tarihi anlatıldı
04.01.2020 - 07:34 | Son Güncelleme: 04.01.2020 - 07:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İhlas Koleji’nde günümüzde İstanbul’un önemli yerleşim merkezlerinden biri hâline gelen Bahçelievler’i anlatan “Bahçelievler’in 1500 Yıllık Tarihi” konulu program düzenlendi.
Etiketler : ihlas koleji,bahçelievler,
672950 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/672950.aspx
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