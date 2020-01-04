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Adalet Bakanı Gül'den Carlos Ghosn açıklaması
04.01.2020 - 10:11 | Son Güncelleme: 04.01.2020 - 10:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: (Nissan'ın eski Ceo'su Carlos Ghosn'un kaçışı) Türkiye'de soruşturma devam ediyor. Şu an itibarıyla Japon makamlarından adli yardımlaşmayla ilgili bir talep gelmedi. Uçaklarla ilgili de tedbir konuldu. Yargı süreci devam ediyor
Kaynak: İHA
Etiketler : carlos ghosn,
672974 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/672974.aspx
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