Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Afyonkarahisar’da Sanayici ve İş İnsanları ile İstişare Toplantısı'nda bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Geçen sene uygulamaya başladığımız TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı'yla bir taraftan sanayide ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını yetiştiriyoruz, diğer taraftan iş gücü piyasalarıyla bağlantıyı kuruyoruz." dedi.

Bakan Varank, 2020'nin ekonomide büyüme yılı olacağını ifade ederek şöyle dedi:

"2020 yılı ekonomide büyüme, istihdam ve başarıların yılı olacak. İnşallah hep birlikte Türkiye'yi daha ileriye, hak ettiği yerlere taşıyacağız." dedi.