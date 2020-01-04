Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ruhani ve Salih ile görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.