Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. Görüşmede başta Irak, İran çerçevesinde son yaşanan gelişmeler ve Türkiye ile ilgili ikili konular ele alındı.
Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü
04.01.2020 - 19:00 | Son Güncelleme: 04.01.2020 - 19:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. Görüşmede başta Irak, İran çerçevesinde son yaşanan gelişmeler ve Türkiye ile ilgili ikili konular ele alındı.
Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu,
673054 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/673054.aspx
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