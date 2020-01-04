Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. Görüşmede başta Irak, İran çerçevesinde son yaşanan gelişmeler ve Türkiye ile ilgili ikili konular ele alındı.