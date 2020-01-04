Son dakika deprem...  Marmara'da deprem oldu! Saat 20.13'te Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin 10.7 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.