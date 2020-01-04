Son dakika deprem... Marmara'da deprem oldu! Saat 20.13'te Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin 10.7 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.
Son dakika deprem... Marmara'da deprem oldu! | Son depremler
04.01.2020 - 20:45 | Son Güncelleme: 04.01.2020 - 20:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika deprem... Marmara'da deprem oldu! Saat 20.13'te Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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673072 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/673072.aspx
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