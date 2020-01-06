ABD Dışişleri'nden Irak Meclisi'nin aldığı karara tepki geldi. Askerlerimizin Irak'tan çıkarılma kararı bizim için hayal kırıklığı oldu.
ABD Dışişleri'nden Irak Meclisi'nin aldığı karara tepki
06.01.2020 - 00:43 | Son Güncelleme: 06.01.2020 - 00:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Dışişleri'nden Irak Meclisi'nin aldığı karara tepki geldi. Askerlerimizin Irak'tan çıkarılma kararı bizim için hayal kırıklığı oldu.
Etiketler : ABD,
673328 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/673328.aspx
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