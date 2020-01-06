Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

5 bin dönümlük bir alan üzerine inşa edilen ve etrafında başka herhangi bir yapı bulunmayan bina, yaklaşık 3 metre boyunda beton duvarlar ve dikenli tellerle çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yapacağı karargâh binası, dinlemelere, yetkisiz girişlere ve sızmalara karşı özel olarak tasarlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen temmuz ayında Etimesgut’ta yapımı tamamlanan yeni hizmet binasını ziyaret ederek incelemelerde bulunmuştu. Erdoğan, 1,5 saati aşan ziyaretinde, son teknoloji kullanılarak inşa edilen binanın teknik donanımı ile ilgili bilgi almıştı.