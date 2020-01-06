Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Vatandaşlarımızın Türkiye'nin Otomobili'ni destekleme oranı yüzde 97,6, satın almak isteyenlerin oranı yüzde 89."

"(Türkiye’nin Otomobili) Fabrika için ilk hedef Gemlik'te 2020'nin ilk yarısında temel atılıp inşaata başlanması."

"(Türkiye'nin Otomobili) Tasarımlarla uyumlu, tescil edilebilecek marka için çalışmalar sürüyor, bu süreç sene içinde tamamlanacak."

"(Türkiye'nin Otomobili) Ön para ödenerek ön sipariş uygulaması daha başlamadı. Bu, marka lansmanı sonrası şirketin uygulayacağı metot olacak"



"Bilişim Vadimizin lansmanından sonra çeşitli alanlarda 32 firmadan başvuru alındı. Burada akıllı mobilite teknolojileri geliştirmek istiyoruz"