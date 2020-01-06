Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;

ŞEHİT CENAZELERİNE KATILIMLAR

Devletimiz şehidimizi son yolculuğuna uğurlamıştır. Bütün şehitlerimize devlet olarak aynı tören uygulanmaktadır. Bir farklılık yoktur. Milletimiz şehidimizin nereden kaldırılmasını istiyorsa buna saygı duyarak usullere göre gerçekleştirilir.

DİYARBAKIR ANNELERİ

Diyarbakır Anneleri'yle olan günden MYK'mız için önemli bir gündemdir. Diyarbakır Annelerinin bu eylemi 126'ncı gününe girmiştir. Daha önceden belirttiğim Türkiye'de en ufak bir olaya sesini çıkaran bir kesimin Annelerin sesine bir şey dememeleri dikkat çekicidir. Bir kere daha buradan selamlarımızı saygılarımızı iletiyoruz.

KADINA ŞİDDET

Bu yılın ilk günlerinde bu haberlerle yine karşılaşıyoruz. Bu alanda aktif olan sivil toplum örgütlerininde görüşleri öngörüldü. Cumhurbaşkanımız da bu konuda talimatlarını vermiştir. Bakanlıklarımız 75 maddelik bir eylem planı ortaya koydular. Parti olarak bu eylem planlarını desteklediğimizi belirtirim. Çeşitli vesilelerle gündeme geliyor. Her canı kaybettiğimizde içimiz yanıyor. Aynı zamanda bu şiddetin gerçekleşmesinden önce başvuruların olduğu belirtiliyor. Bunlar için çalışmalar yapılıyor. İçişleri Bakanlığımız, bu konular için polis ve jandarmalarımıza eğitim vermiştir. Gündelik hayatta kullandığımız dil fazla ataerkil, fazla kadın karşıtı bir dildir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Mücadelenin belkide en yüksek hassasiyetle buradan gösterilmesi gerekiyor.

KASIM SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

Süleymani'nin suikast sonucu öldürülmesi Orta Doğu coğrafyasındaki ve uluslararası ilişkiler denklemini doğrudan etkileyecek sonuçlar doğurdu. Irak sahası yüksek tansiyonun güçlü olduğu bir sahaydı. Bu saldırı ile şiddetin daha fazla olduğu bir safhaya geçirmiştir. Her şeye rağmen İran, AB ile nükleer anlaşma için masaya oturuyordu. Hem Irak'ın hem bölgenin hem de dünyanın güvenliği açısından tehdit oluşturacak bir durum doğurabilir. Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu itidal çağrısı son derece önemlidir.

Irak'ın geleceğine sadece Iraklılar'ın karar vereceği bir boyuta gelmesi gerekiyor. Meşru tüm siyasi güçlerle görüşüyoruz. En tehlikeli şey; bazı devletlerin Irak'ı kendi uyduları gibi yapmaya çalışmalarıdır. Çıkar hesapları yapılıyorsa, Irak'ın huzur ve güvenliği olmalıdır. ABD bölgeye bakarken tüm bölgenin güvenliği üzerinden bakması gerekiyor. Orta Doğu'ya tek bir devletin çıkarları üzerinden bakarsa burada istikrarın yakalanması mümkün olmayacaktır.

LİBYA'YA ASKER GÖNDERİLMESİ

2015 yılında Fas'ta gerçekleştirilen görüşme sürecinde Libya ile anlaşma imzalanmıştı. Libya'daki Saraç hükümeti BM kararına dayanan meşru hükümettir. Hafter'e bağlı güçler çözüm çabalarına destek vermiyor. Libya'nın toprak bütünlüğü korunmalı. Meşru hükümetin daveti üzerine Libya'dayız. Kimseyle çatışmak üzere orada değiliz.

KANAL İSTANBUL

Kanal İstanbul herhangi bir şekilde Boğazlar Anlaşması ile çelişmiyor. Bu proje tamamlandıktan sonra Boğazlar gemi trafiğine açık olmaya devam edecektir. Kanal İstanbul'daki uygulamanın Montrö ile çelişmeyecek şekilde uygulanacaktır. Murat Bardakçı ironi yaparak güzel bir yazı yazdı. "Bu yapılan anlaşmalar Kadeş Anlaşması'na da karşıdır. diyerek. Tarihdeki ilk yazılı anlaşmayayla gönderme yapmıştır. Montrö meselesi tabi ki devlet düzeyinde bakanlıklarımızın verdiği düzenlemeler var.



Kanal İstanbul'la ilgili 2 şeyi söyleyebilirim;

1) Montrö'ye karşı değildir.

2) Montrö ile çelişmeyecek ve Türkiye'nin her hangi kaybı olmayacaktır.