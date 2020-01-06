Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Irak’taki gelişmeler başta olmak üzere bölgede iki ülkeyi ilgilendiren güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Esper ile telefonda görüştü
06.01.2020 - 21:00 | Son Güncelleme: 06.01.2020 - 21:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : bakan akar,ırak,abd,
673506 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/673506.aspx
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