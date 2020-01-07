Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli motordan S-400’lere, ATAK helikopterinden yerli uçak gemisine kadar, savunma sanayiinin 2019 faaliyetlerini ve 2020 projelerini gazetecilere anlattı.

Demir, geçtiğimiz yıl ilki gelen S-400 savunma sistemlerinin ikinci bataryasının ne zaman geleceğine ilişkin “Biz ikinci sistemin Nisan 2020’de geleceğine dair bir ifade kullanmadık. Birinci sistemle alakalı, ‘Nisan ayında kurulumu, eğitimi tamamlanıp hazır hâle gelecek’ diye konuşuldu. İkinci sistemle ilgili, özellikle yan şart olan ortak üretim gibi konularla ilgili detaylar konuşulduğu için tarih vermek istemiyoruz. Kurulum süreci devam ediyor” dedi.

ABD’nin F35’lerle ilgili tavrına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Demir, Türkiye’nin projenin ortağı olarak atılan imzanın arkasında olduğunu söyledi. Demir “Tek taraflı bir kararın gayrihukuki olduğu konusunda da ısrarcıyız. Bütün yükümlülükleri yerine getiren bir ortağız. Martta üretimi durdurma kendi kararlarıdır. Belirli hukuki sonuçları olacağını düşünüyoruz. ABD’nin tavrını anlamakta zorlandık, zorlanmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

F-35’lerin muadili olarak gösterilen Rus SU-35’lere ilişkin soruya ise Demir “Bu konuda onların bir teklifi oldu, biz kendi içimizde görüştük ve görüşmeye devam ediyoruz. Ama daha somut bir gelişme olmadı” diye konuştu. Eurosam SAMP-T Hava Savunma Sistemi projesine ilişkin son durumu da açıklayan Demir, Fransa’nın son dönemdeki tavırlarının projeyi olumsuz etkilediğini söyledi. Demir “Üç ülkenin de ihtiyacını karşılayacak biçimde somut bir çalışma başlayacaktı. Fransa’nın açıkladığı bazı tavırlar var. Bu tavırlar devam ederse, diğer ortakla (İtalya) devam edebiliriz. Fransa’nın tavrı bir adım daha ileri gitmemizi zora sokuyor” açıklamasını yaptı.

TCG ANADOLU 2020 SONUNDA TESLİM EDİLECEK

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, 2020 yılında atılacak adımları özetle şöyle anlattı: ATAK FAZ-2 helikopterlerini yapılacak detay testlerden sonra teslim etmeye başlayacağız. Temel Eğitim Helikopteri Projesi kapsamında sözleşme imzalayacağız. Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu’yu 2020 sonunda olmak üzere Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk’u, iki adet Acil Müdahale Dalış Eğitim Botu’nu yıl içerisinde teslim edeceğiz. Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR-A, ATMACA deniz füzesi envantere girecek. GÖKTUĞ projesi kapsamında geliştirilen BOZDOĞAN Hava-Hava Füzesi uçaktan test atışları tamamlanacak.