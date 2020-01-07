Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağı nedeniyle uçuşlara ara verilmiş, seferler saat 20.00'a kadar ertelenmişti. Yeni yapılan açıklamada ise seferlerin saat 22.00'da başlayacağı öğrenildi.

Öte yandan pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Mağduriyet yaşanmaması için 20 ek sefer planlandı



Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydan kapalılığı devam etmektedir. Misafirlerimizin mağduriyetini gidermek amacıyla İstanbul Havalimanı'ndan 20 ek sefer planladık. Meydan operasyonlara yeniden açıldığında tam kapasite hizmet vermeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.