Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından, TürkAkım doğalgaz boru hattının açılış töreni için akşam saat 23.55 sıralarında İstanbul’a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelişinden saatler öncede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul’a gelmiş ve yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde Atatürk Havalimanı’ndan ayrılmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a geldi
08.01.2020 - 00:31 | Son Güncelleme: 08.01.2020 - 00:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından TürkAkım doğalgaz boru hattının açılış töreni için İstanbul’a geldi.
Etiketler : Cumhurbaşkanı,
673743 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/673743.aspx
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