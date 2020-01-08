Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Askerliğini Yassıada’da yapan Kayserili İbrahim Bozdağ, darbecilerin yargılamadan sonra 42 mezar açtırdığını, ancak idam sayısının sonradan 3’e düşürüldüğünü belirterek ““Adada 3 tane sehpa kuruldu, 3’ü de o gün ikindiye doğru asılacaktı. Rahmetli Menderes rahatsızlanınca o gün onu getirmediler. Sadece Fatih Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan’ı getirdik, cellat sehpaya çıkardı ve onları astı. Ardından arabaya koyup hamama götürdük. Hoca yıkayıp, kefenledikten sonra mezarlığa götürdük. Orada bir general, hoca, ben, cellat iple tabutları aşağı indirip defnettik” dedi. Adnan Menderes’in idam edildiği 17 Eylül 1961 gününü de anlatan İbrahim Bozdağ şunları kaydetti:

Adnan Menderes’i getirdiler, levhası döşünde takılı. Sehpaya çıkardılar, cellada dedi ki; ‘Sana gerek yok. Ben kendim yaparım’. Son sözü ise ‘Vatanıma ve milletime saadetler temenni ederim’ oldu.