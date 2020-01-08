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İçişleri Bakanı Soylu, dijital takografların takılması için ek süre verildiğini açıkladı
08.01.2020 - 15:29 | Son Güncelleme: 08.01.2020 - 15:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dijital takografların takılması için 10 Temmuz 2020 tarihine kadar ilave ek süre verildiğini açıklayarak, yük ve yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin cihazları taktırmaları gerektiğini belirtti.
Etiketler : bakan soylu,
673883 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/673883.aspx
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