MSB:"Barış Pınarı Harekât Bölgesinde, 08 Ocak 2020 tarihinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda dört kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur."
MSB: Bombalı araç saldırısı sonucu 4 askerimiz şehit oldu
08.01.2020 - 21:28 | Son Güncelleme: 08.01.2020 - 21:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Barış Pınarı Harekât Bölgesinde, 08 Ocak 2020 tarihinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda dört kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur."
Etiketler : MSB,
673931 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/673931.aspx
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