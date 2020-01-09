Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rus doğalgazını Türkiye’ye ve buradan da Avrupa’ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katıldığı törenle açıldı. Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “TürkAkım, Rus dostlarımızla beraber büyük emek harcadığımız, hem ikili ilişkilerimiz hem de bölgemizdeki enerji haritası bağlamında tarihi nitelikte bir projedir. TürkAkım projesi ise yeni dönemin sembol eserlerinden biri olacaktır” dedi

ÇATIŞMA DEĞİL BARIŞ SAĞLAYALIM

Erdoğan, Türkiye’nin kesinlikle bölgesel gerilim peşinde olmadığını belirterek şunları kaydetti: Doğu Akdeniz’de süren hidrokarbon arama faaliyetlerimizin tek amacı ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin menfaatlerini korumaktır. Her fırsatta tekrarladığımız gibi Doğu Akdeniz’de ülkemizin dışlandığı hiçbir projenin ekonomik, hukuki, diplomatik bakımdan hayata geçme şansı yoktur. Türkiye her konuda söz sahibidir. Buradan tüm kıyıdaş ülkelere yaptığımız iş birliği çağrımızı tekrarlamak istiyorum. Gelin tarih boyunca medeniyetlere beşiklik yapmış Akdeniz’i çatışma değil, iş birliği sahasına dönüştürelim.

BEDELİNİ MASUMLAR ÖDÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde bölgesel olaylar bakımından oldukça sancılı günler yaşandığını vurgulayarak, şöyle devam etti: Müttefikimiz ABD ile komşumuz İran arasında bir süredir devam eden gerilim hiç arzu etmediğimiz bir noktaya ulaştı. Türkiye olarak ne Irak’ın ne Suriye’nin ne Lübnan’ın ne de Körfez bölgesinin vesayet savaşlarının sahnesi haline gelmesini istemiyoruz. Coğrafyamızda artık yeni bedeller ödemeye kimsenin mecali kalmamıştır. Hiç kimsenin sadece kendi çıkarları uğruna Irak başta olmak üzere tüm bölgeyi yeni bir ateş çemberine atmaya hakkı yoktur. Tüm taraflarla konuşabilen bir ülke olarak diplomasi trafiğimizi çok yönlü bir şekilde devam ettireceğiz. Elimizdeki tüm imkânları seferber ederek bölgemizin kan ve gözyaşına boğulmasına izin vermeyeceğiz.

PUTİN: İŞ BİRLİĞİMİZ GELİŞİYOR

Rusya Devlet Başkanı Putin de, Rusya-Türkiye arasındaki iş birliğinin, engelleme çabalarına rağmen her alanda geliştiğini vurguladı. Putin, “Bu bölgede gerginliğin artırılmasına yönelik eğilimler var. Türkiye ve Rusya ise bambaşka eğilim sergiliyor. Birlikte daha birçok projeyi hayata geçireceğiz” dedi.

RUS GAZI, TÜRKAKIM İLE AVRUPA’DA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Bulgaristan Başbakanı Borisov’un sembolik vanayı açmasıyla TürkAkım’dan Türkiye’ye gaz arzı başladı. Rusya’nın Anapa şehrinden Kıyıköy’e uzanan ve 935’er kilometre uzunluğundaki iki hattan her biri 15,75 milyar metreküp olmak üzere toplam 31,5 milyar metreküp gaz kapasitesi bulunuyor. TürkAkım’ın 15,75 milyar metreküp kapasiteli ilk hattı Türkiye’ye gaz akışı sağlarken, aynı kapasiteli ikinci hat üzerinden Avrupa’ya gaz gönderilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez TürkAkım’ın kara kısmını bir yıldan daha kısa bir sürede tamamlayarak vanaları açılmaya hazır hâle getirildiğini söyledi. Dönmez, TürkAkım, ülkemizi doğalgazın ilk alıcısı konumuna yükselterek transit riskleri de ortadan kaldıracağını vurguladı.