Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinan Köse ve Halil Karakoç’un Mersin’deki ailelerine acı haber ulaştırıldı. Evli olduğu öğrenilen Köse’nin cenazesinin, bugün defnedileceği öğrenildi. Karakoç’un Toroslar ilçesi Zeki Ayan Mahallesi’nde kardeşlerinin kaldığı eve taziye çadırı kurulup, sokağa ve apartmanlara Türk bayrakları asıldı. Türkçe ve Kürtçe ağıtlar yakarak gözyaşı döken şehit annesi Fatma Karakoç’u yakınları teskin etti. Nişanlı olduğu öğrenilen şehidin naaşı, bugün Yenişehir ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. Uzman Çavuş Erol Yanık’ın (26) şehadet haberi de Gaziantep’teki ailesine verildi.