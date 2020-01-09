Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: "Yapımı devam etmekte olan 393 kilometre uzunluğundaki Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında Balışeyh - Yerköy - Akdağmadeni kesiminde mart ayı içerisinde test sürüşlerine başlamayı ve projeyi 2020 yılı 2. çeyreğinde tamamlamayı hedefliyoruz"