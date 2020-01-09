Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: "Yapımı devam etmekte olan 393 kilometre uzunluğundaki Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında Balışeyh - Yerköy - Akdağmadeni kesiminde mart ayı içerisinde test sürüşlerine başlamayı ve projeyi 2020 yılı 2. çeyreğinde tamamlamayı hedefliyoruz"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'dan yüksek hızlı tren açıklaması
09.01.2020 - 10:27 | Son Güncelleme: 09.01.2020 - 10:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: "Yapımı devam etmekte olan 393 kilometre uzunluğundaki Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında Balışeyh - Yerköy - Akdağmadeni kesiminde mart ayı içerisinde test sürüşlerine başlamayı ve projeyi 2020 yılı 2. çeyreğinde tamamlamayı hedefliyoruz"
Etiketler : Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan,
674010 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/674010.aspx
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